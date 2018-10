LIVE. Eerste uitslag Antwerpen goed nieuws voor N-VA: De Wever houdt stand, Groen tweede partij N-VA reageert: “Worden beloond voor goed bestuur” TT

14 oktober 2018

19u03 0 In alle Vlaamse steden en gemeenten zijn de lokale verkiezingen sinds 15 uur afgelopen. Het stemmen met potlood en papier liep om 13 uur al af. Het tellen neemt daar wat meer tijd in beslag. Om 15 uur was het dan in alle 308 Vlaamse gemeenten over en out. Volg alles hier live.

18.51 Eerste score Antwerpen: N-VA 37,1 procent, CD&V op 6,9 procent

De eerste scores van de stad Antwerpen lopen binnen. Het gaat om zeer voorlopige uitslagen, maar N-VA houdt daarin stand met 37,1 procent (2012: 37,7 procent). Groen wordt de tweede partij met 16,3 procent, Vlaams Belang derde met 12,1.

Sp.a komt als vierde partij met 11,2 procent, PVDA 8,4 procent. CD&V wordt de zesde partij met 6,9 procent, Open Vld 5 procent. Of de huidige coalitie N-VA-CD&V-Open Vld daarmee opnieuw een meerderheid haalt, is nog zeer onduidelijk.

18.43 Vande Lanotte: "Kaarten voor progressieve meerderheid liggen voor het grijpen"

Burgemeester Johan Vande Lanotte heeft in Oostende zijn aanhangers toegesproken. "De eerste vaststelling, wat men ook zegt: de Stadslijst is en blijft de grootste partij in Oostende. Maar we moeten sportief zijn: twee partijen hebben het goed gedaan: Vld en Groen. Ik feliciteer hen daarvoor. Bart Tommelein heeft een heel goed persoonlijk resultaat. Dat betekent dat de kaarten voor een progressieve meerderheid in Oostende voor het grijpen liggen. De enige manier om die meerderheid tegen te gaan, is een monstercoalitie die niet gaan werken. We gaan proberen die progressieve meerderheid te behouden, we gaan het hoofd moeten koel houden, want de kaarten liggen niet gemakkelijk."

Vande Lanotte bleef met zijn Stadslijst de grootste, ondanks een verlies van bijna 10 procent. Maar Open Vld-lijsttrekker Bart Tommelein haalt met 6.003 wel bijna 1.000 voorkeurstemmen meer dan Tommelein, die er 5.062 haalt. Over het burgemeesterschap wil Vande Lanotte zich voorlopig dan ook niet uitspreken.

18.34 N-VA: "Worden beloond voor goede bestuur"

De N-VA heeft voor het eerst gereageerd op de voorlopige uitslagen. "Waar we besturen doen we het over het algemeen uitsteken. Daar worden we beloond voor het goede bestuur", zegt de partij op Twitter.

18.31 Antwerpse districten: N-VA voorlopig ook grootste in Borgerhout

In het "linkse district" Borgerhout, het enige van de negen waar N-VA de afgelopen zes jaar in de oppositie zat, is de partij nu met 4 van de 31 bureaus geteld de eerste, gevolgd door Groen. Het gaat om zeer voorlopige cijfers die nog fel kunnen schommelen. Bij twee bureaus geteld stond Groen flink aan kop.

In alle Antwerpse districten blijft N-VA de grootste en vergroot de partij haar score van 2012 nog. Enkel in Berchem, het enige Antwerpse district waar het kartel tussen sp.a en Groen is blijven bestaan, ligt rood-groen voorlopig aan kop.

18.28 Leopoldsburg: Wouter Beke haalt het nipt van sp.a

CD&V-voorzitter en huidig burgemeester Wouter Beke haalt het in Leopoldsburg nipt van sp.a. Het was de hele avond een nek-aan-nekrace, maar met alle stembureaus geteld halen de christendemocraten 30,8 procent van de stemmen, sp.a haalt 30,2 procent.

CD&V verbetert het verkiezingsresultaat van 2012 lichtjes, met 0,3 procentpunt, en wint er ook een zetel bij in de gemeenteraad. Sp.a moet het met acht zetels doen.

De andere partijen volgen op grote afstand: N-VA verliest bijna 7 procentpunten en strandt op 15,4 procent, PRO Leopoldsburg haalt 11,4 procent van de stemmen en Vlaams Belang 12,2 procent.