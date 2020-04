LIVE. "Drie tot vier weken voor iedereen in woonzorgcentra getest is” - Worden regels in Frankrijk nog strenger?

• De voorbije 24 uur werden in ons land 268 nieuwe overlijdens gerapporteerd. Het goede nieuws is dat het aantal nieuwe ziekenhuisopnames stabiliseert.• De politie houdt dit paasweekend opnieuw controles op niet-essentiële verplaatsingen.• Reizen naar het buitenland is wellicht niet mogelijk deze zomer . Dat zegt professor Erika Vlieghe, voorzitster van de expertengroep.• Viroloog Marc Van Ranst waarschuwt voor een te lakse houding: “Een Wuhan-style lockdown komt dichterbij door wangedrag”