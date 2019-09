LIVE. Drie panden ingestort na zware explosie in Wilrijk, brandweer in contact met persoon onder puin

03 september 2019

In Wilrijk heeft zich deze middag een zware explosie voorgedaan waarbij drie panden zijn ingestort. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Twee personen werden al bevrijd. De brandweer is nu nog bezig met het bevrijden van een derde. Die persoon zou aanspreekbaar zijn, maar is bedolven onder het puin. Het is nog niet duidelijk wat de explosie heeft veroorzaakt. Volg hier de laatste ontwikkelingen.