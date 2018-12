LIVE: Dient oppositie motie van wantrouwen in? SVM - MVDB

18 december 2018

14u12

Bron: Eigen berichtgeving - Belga 1 Premier Charles Michel wordt vandaag in de Kamer van Volksvertegenwoordigers geïnterpelleerd over de toekomstplannen van zijn oranje-blauw minderheidskabinet. Allicht dient de sp.a nadien een motie van wantrouwen in, maar die kan pas na 48 uur - donderdag dus - worden gestemd. Volg hier de zitting live.

Om zo’n motie van wantrouwen goed te keuren moet een meerderheid van Kamerleden (76 dus) voor die motie stemmen. Cruciaal daarbij is wat N-VA doet. De andere oppositiepartijen hebben al aangegeven dat ze die gaan steunen, maar zonder N-VA is er geen meerderheid om die motie goed te keuren.

Een ander heikel punt is de begroting, die ook donderdag ter stemming komt. N-VA liet de afgelopen dagen verstaan dat ze die niet meer zou steunen. Nochtans keurde ze de begroting in de commissie wel al goed. Dat betekent dat de regering in principe niks meer kan doen. De regering bereidt inmiddels een begroting met voorlopige twaalfden voor, bevestigt minister van Begroting Sophie Wilmès (MR). Dat wil zeggen dat de overheid per maand niet meer mag uitgeven dan een twaalfde van de begroting van vorig jaar. Ook daar is een goedkeuring van het parlement voor nodig, anders kan de overheid niets meer uitgeven of innen. Lees: dan kunnen er geen overheidslonen of facturen meer uitbetaald worden. Maar zover zal het niet uiteraard niet komen.

