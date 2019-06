LIVE. Dewael haalt truc boven om tumult rond Van Langenhove te vermijden, N-VA wil meteen migratievoorstellen indienen Franstaligen dragen rode driehoek tegen fascisme TT IVDE ARA

20 juni 2019

12u35 106 Vanmiddag leggen de 150 verkozenen in de Kamer de eed af in handen van Patrick Dewael (Open Vld). Dewael wordt formeel bijgestaan door de twee jongste Kamerleden, waaronder Dries van Langenhove. Maar de Franstaligen steigerden bij het idee dat de oprichter van Schild & Vrienden een prominente plek krijgt op het spreekgestoelte in wat toch nog altijd ‘het huis van de democratie' is. Dus schudde Dewael een trucje uit zijn mouw. Volg de zitting hier live via streaming en liveblog.

Waar draait het om?

PS, MR en Ecolo gruwen bij de aandacht voor Van Langenhove, die eerder deze week in verdenking is gesteld voor inbreuken op de racismewet, de negationismewet en de wapenwet. Volgens het reglement van de Kamer wordt de installatievergadering voorgezeten door de uittredende Kamervoorzitter, als die is herverkozen. Aangezien dat bij Siegfried Bracke (N-VA) niet het geval is, moet het Kamerlid met de grootste anciënniteit die taak op zich nemen. Die eer komt dus Patrick Dewael toe. De Limburgse liberaal raakte in 1985 voor het eerst verkozen. De twee jongste verkozenen moeten Dewael volgens het reglement assisteren.

Het reglement omzeilen, kunnen de Franstalige partijen niet. Toch willen ze op een of andere manier hun protest kenbaar maken, het blijft afwachten tot straks hoe ze dat exact zullen doen. De meeste Franstalige parlementsleden zullen een speld van een omgekeerde rode driehoek dragen, symbool van het antifacisme. De PVDA-verkozenen in het Vlaams parlement deden dat dinsdag al bij hun eedaflegging.



Voor Vlaams Belang draait de hele heisa om niets. “Wij passen het reglement toe. Het circusgehalte is niet te danken aan Dries Van Langenhove, maar aan de buitensporige reacties van de Franstalige linkerzijde. Wij gaan ons niet laten intimideren”, zei fractieleidster Barbara Pas vanmorgen op Radio 1.

Ook bij de andere Vlaamse partijen is er veel meer terughoudendheid en lijken ze de kwestie vooral niet nog feller te willen oppoken. CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten had het vanmorgen over “much ado about almost nothing”, maar deed toch de suggestie dat Vlaams Belang zelf iemand anders dan Van Langenhove zou kunnen afvaardigen. Voor Pas kan daar echter geen sprake van zijn.

“Koffie brengen of veters knopen”

De voorbije dagen is er achter de schermen wel volop nagedacht over een creatieve invulling van het Kamerreglement om de Franstaligen te kunnen sussen. Het reglement laat op zichzelf wel ruimte voor interpretatie. Het zegt enkel dat de twee jongste Kamerleden de voorzitter “bijstaan”. “Nergens staat wat ze moeten doen”, zegt N-VA-fractie-leider Peter De Roover daar vanmorgen over in onze krant. “Ze kunnen de voorzitter ook koffie brengen of zijn veters knopen.”

Ook is helemaal nog niet zeker dat Van Langenhove en zijn PS-collega Melissa Hanus effectief naast Dewael zullen zitten tijdens dat ‘bijstaan’. Want ook dat is geen geschreven regel. Mogelijk zullen ze gewoon op hun eigen plaats zitten, wat meteen het probleem van Hanus zou oplossen die weigert naast Van Langenhove plaats te nemen.

Van Langenhove zelf toonde zich de voorbije dagen strijdbaar. “Het volk kiest haar vertegenwoordigers, en het volk heeft mij verkozen”, klonk het op Twitter. “Links moet eindelijk de democratie leren respecteren. Donderdag zetel ik vooraan. Wie nu nog niet doorheeft dat niets mij ervan zal weerhouden om mijn plicht te doen, heeft afgelopen jaar niet goed opgelet.”

Laatste voorbereidingen voor de eerste plenaire vergadering @DeKamerBE na de #verkiezingen2019 Straks leggen de 150 Kamerleden de eed af. pic.twitter.com/Fx7bFzPwyn NieuwsuitDeKamer(@ DeKamerBE) link

Wie wordt Kamervoorzitter?

Op de agenda staat vanmiddag ook de verkiezing van een Kamervoorzitter als opvolger van Siegfried Bracke (N-VA), die niet opnieuw verkozen geraakte. De Vlaams-nationalisten claimden de post vanmorgen opnieuw, dit keer bij monde van Kamerlid Valerie Van Peel. Zij zou de eerste vrouwelijke Kamervoorzitter en dus eerste burger van het land ooit kunnen worden.

N-VA zegt als grootste fractie in de Kamer recht te hebben op de post. Bovendien is het maar logisch dat een Nederlandstalige Kamervoorzitter is zolang er een Franstalige premier is, klinkt het (al is het de vraag hoe lang dat nog zal zijn nu de naam van Charles Michel circuleert als Europees president).

CD&V en Vlaams Belang zouden Van Peel kunnen steunen, lieten ze vanmorgen verstaan. De steun van Vlaams Belang heeft de N-VA’ster al op zak; bij CD&V beslist de fractie vanmiddag . Toch vindt Verherstraeten het logisch dat de grootste fractie een kandidaat naar voren schuift. En vijf jaar geleden kreeg die ook de steun van CD&V.

Groen en Ecolo dragen Tinne Van der Straeten voor als tijdelijk Kamervoorzitter. Van der Straeten is als Nederlandstalige Brusselaar verkozen op de Ecolo-lijst en volgens beide partijen dus een ideale brugfiguur.

Andere namen die circuleren zijn Dewael zelf en PS'er André Flahaut, al wordt dat niet bevestigd in PS-kringen. Mogelijk wordt de beslissing ook uitgesteld: volgens het reglement heeft de Kamer vijftien dagen de tijd om zijn voorzitter te kiezen, te tellen vanaf de installatievergadering.

Hoeveel Nederlandstaligen?

De eedaflegging deze namiddag moet ook duidelijk maken hoe groot de taalgroepen precies zijn. De taalgroep van de in Brussel verkozen Kamerleden hangt af van de taal waarin ze de eed afleggen. Doen ze dat in de twee talen, dan is de taal waarin de eed het eerst is afgelegd bepalend.

In Brussel zijn twee Nederlandstalige Kamerleden verkozen op hoofdzakelijk Franstalige lijsten. Het gaat naast Van der Straeten nog om Maria Vindevoghel (PVDA). Als ze de eed eerst in het Nederlands afleggen, groeit de Nederlandstalige taalgroep van 87 naar 89 Kamerleden. Alvast Van der Straeten zou haar eed in het Nederlands afleggen.