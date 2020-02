LIVE. De Block licht eerste coronabesmetting in ons land toe HLA

04 februari 2020

09u53

Bron: VTM Nieuws 32 Er is in ons land een eerste positief staal van het coronavirus opgedoken. Dat meldt minister van Volksgezondheid Maggie De Block. Het zou gaan om één van de negen Belgen die gisteren gerepatrieerd werden uit China. Volg hier de persconferentie van minister De Block, die zal starten rond 10 uur.

De persoon bij wie de besmetting is vastgesteld, verkeert in goede gezondheid en vertoont op dit moment geen ziektesymptomen. Gisterenavond is de betrokkene overgeplaatst naar het Sint-Pietersziekenhuis in Brussel, één van de twee referentiecentra in ons land. “Daar is alle expertise en omkadering aanwezig om de beste zorg te garanderen”, klonk het deze ochtend in een mededeling van de FOD Volksgezondheid.

