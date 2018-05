LIVE - Dader was tóch met penitentiair verlof, mogelijk link met moord in Luxemburg vannacht

TT

29 mei 2018

11u32

Bron: Belga, Reuters

2273

Een man heeft in Luik twee agentes en een voorbijganger doodgeschoten en daarna een vrouw in een school gegijzeld. De politie kwam massaal ter plaatse en heeft de dader doodgeschoten. Het gaat gaan om een dertiger die pas gisteren uit de gevangenis kwam met een uitgaansvergunning. Volg hier de ontwikkelingen in ons liveblog.