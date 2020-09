LIVE. Crisiscentrum: “Besmettingscijfers verdubbelen om de 12 dagen" - Hoogste aantal ziekenhuisopnames sinds begin mei

Bijna 2.000 besmettingen op maandag

25 september 2020

In de recentste periode van twee weken werden in ons land meer dan 150 besmettingen per 100.000 inwoners geregistreerd. Op één week tijd, van 15 tot en met 21 september werden dagelijks gemiddeld 1.476 besmettingen geteld, een stijging met 48 procent in vergelijking met de week daarvoor. Ook de ziekenhuiscijfers blijven stijgen. U kan alle ontwikkelingen over de coronapandemie volgen in dit liveblog.