LIVE. Crisis rond migratiepact compleet: premier Michel stelt kernkabinet uit, N-VA verwijdert verguisde campagnefoto’s

04 december 2018

De crisis rond het VN-migratiepact is compleet. Het pact dreigt de federale regering in een crisis te storten. Terwijl premier Charles Michel blijft proberen een compromis te bereiken, houdt N-VA het been stijf.