LIVE. Coronavirus dodelijker dan SARS, twee teruggekeerde Belgen uit China in quarantaine geplaatst

Coronavirus dodelijker dan SARS, twee teruggekeerde Belgen uit China in quarantaine geplaatst

09 februari 2020

03u28

Bron: Belga, ANP, Reuters

Wereldwijd zijn er nu al meer dan 37.000 patiënten met het coronavirus geteld, de overgrote meerderheid in China. 813 mensen zijn ondertussen aan de ziekte bezweken, meer dan aan het SARS-virus in 2002 en 2003. De WHO spreekt van een stabilisering van het aantal besmettingen, al is het volgens de organisatie nog te vroeg om te kunnen zeggen hoe de verspreiding van het virus zich verder zal ontwikkelen.