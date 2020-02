LIVE. Coronavirus ‘Covid-19', woekert door: ruim 14.000 nieuwe besmettingen

13 februari 2020

Wereldwijd zijn meer dan 60.000 patiënten met het coronavirus besmet, de overgrote meerderheid in China. 1.357 mensen zijn ondertussen aan de ziekte bezweken, meer dan aan het SARS-virus in 2002 en 2003. Op twee personen na vielen alle doden in China. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft de longaandoening officieel Covid-19 gedoopt en waarschuwt dat het virus kan uitbreiden naar mensen die niet in China zijn geweest. WHO-baas Tedros Adhanom Ghebreyesus noemde het virus “publieke vijand nummer 1", tijdens een persconferentie in Genève. Het gaat nog minstens anderhalf jaar duren voordat een vaccin beschikbaar is.