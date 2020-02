LIVE. Coronavirus: 116 nieuwe slachtoffers in Hubei, passagiers Westerdam van boord RL

14 februari 2020

02u26

Bron: ANP, Reuters, Belga, CNN 0 Wereldwijd zijn meer dan 64.400 patiënten met het coronavirus Covid-19 besmet, de overgrote meerderheid in China. De sterke stijging van het aantal besmettingen heeft volgens experts te maken met nieuwe diagnosemethoden. 1.491 mensen zijn al aan de ziekte bezweken, meer dan aan het SARS-virus in 2002 en 2003. Op drie personen na vielen alle doden in China. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) noemt de longaandoening voortaan Covid-19 en waarschuwt dat het virus kan uitbreiden naar mensen die niet in China zijn geweest. Donderdag maakten de Europese ministers van Volksgezondheid afspraken over de bestrijding van het virus.

Van coronavirus naar Covid-19

De WHO heeft het coronavirus een nieuwe naam gegeven. In plaats van 2019-nCoV heet het nu Covid-19. De ‘co’ in de nieuwe naam staat voor corona, de ‘vi’ voor virus en de ‘d’ voor disease, het Engelse woord voor ziekte.

Meer patiënten door snellere diagnose

Het hoge aantal patiënten dat woensdag werd gemeld, is volgens experts het gevolg van nieuwe diagnosemethoden. Door gebrek aan test-kits en het grote aantal zieken, stellen medici het virus vast na klachten van de patiënt en CT-scans zonder nieuw laboratoriumonderzoek. De diagnose wordt zo vaker en sneller gesteld.

Acht Belgen in quarantaine mogen zondag naar huis

Van de eerste negen Belgen die gerepatrieerd werden uit de China, mogen er acht zondag naar huis. De laatste twee Belgen die vorige zondag gerepatrieerd werden, testten ook negatief maar worden nog 14 dagen in quarantaine gehouden. De Belg die wel besmet raakte , wordt nog steeds in strikte afzondering gehouden.

EU-landen gaan nauwer samenwerken

De EU-ministers van Volksgezondheid gaven donderdag in Brussel de Europese Commissie de opdracht te zorgen voor uitwisseling van informatie over risico’s en genomen maatregelen. Men beloofde samen te werken bij de controle van reizigers die Europa binnenkomen. Ook geeft de EU geld zodat lidstaten zich beter kunnen voorbereiden. De commissie moet de beschikbaarheid van medicijnen in de EU onderzoeken en levering garanderen. Ook moet ze stimuleren dat isolatie en quarantaine van patiënten consistent worden toegepast.

Vaccin tegen virus

Aan een vaccin wordt hard gewerkt. De WHO maakte woensdag bekend dat er 4 kandidaat-vaccins zijn, maar die moeten nog zorgvuldig worden getest. Op z'n vroegst is over 18 maanden een gecertificeerd vaccin beschikbaar.

