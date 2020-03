LIVE. Comeos licht toe welke nieuwe maatregelen gelden in onze winkels ttr

17 maart 2020

11u17 0 Delhaize gaf deze ochtend tussen 8 en 9 uur expliciete voorrang aan 65-plussers. De retailer laat ook maximaal één klant per 15 vierkante meter toe . Dat raakte gisteren al bekend. Comeos, de sectorfederatie die de Belgische handel en diensten vertegenwoordigt, verduidelijkt tijdens een persconferentie welke nieuwe maatregelen in de winkels in ons land genomen zullen worden. Volg hieronder live de persconferentie.

“Delhaize verhoogt haar inspanningen en maatregelen in de winkels om de verspreiding van het coronavirus verder in te dijken”, zo werd gisteren in een persbericht meegedeeld.“65-plussers als kwetsbare groep krijgen expliciete voorrang en toegang tot onze winkels van 8 tot 9 u ’s morgens. We rekenen op de solidariteit en begrip van onze andere klanten en vragen hen met aandrang om buiten dit tijdsvenster hun boodschappen te komen doen.”

“Omwille van de verschillende winkelformaten (supermarkt, AD, Proxy, Shop&Go en Fresh Atelier) hanteert Delhaize hier de regel van 1 klant per 15m² met een absoluut max. van 150 mensen voor onze grootste supermarkten.” Ook herhaalt Delhaize de aanbeveling om individueel te komen om boodschappen te doen en niet met het ganse gezin.

De christelijke bediendebond ACV Puls wil duidelijke regels voor winkels. “Klanten moeten hun aankopen en boodschappen kunnen doen, maar wel met naleving van bepaalde regels en beperkingen zodat te volle winkels worden vermeden. Het winkelpersoneel staat nu mee in de vuurlinie”, luidde het gisteren al. Concreet stelt de vakbond voor dat er een middagonderbreking wordt ingevoerd van 1,5 à 2 uur, voornamelijk voor voedingswinkels. “Dat verlicht het werk voor het personeel. Die tijd kan ook gebruikt worden om de rekken aan te vullen”, zegt ACV-secretaris Kristel Van Damme.

Verschillende non-foodketens, zoals JBC, Decathlon en Proximus, hebben hun verkooppunten ondertussen helemaal gesloten. Ook op weekdagen.

