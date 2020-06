LIVE. ‘Code oranje’ voor fel onweer: zwaarste avondspits sinds begin coronacrisis HR TTR

17 juni 2020

06u30

Bron: Belga, KMI, Noodweerbenelux 3224 Het KMI waarschuwt voor ‘code oranje' in ons land. Onweersbuien trekken momenteel over Vlaanderen. De zware regenval leidt tot wateroverlast in de Kennedytunnel, alsook op de E40. Naast felle regen- en onweersbuien is er ook kans op hagel en rukwinden. Volg alle ontwikkelingen hieronder in onze liveblog.



Na het weekend 30 graden?

Donderdag is het ’s ochtends tijdelijk droog weer met brede opklaringen. Stapelwolken vormen zich echter vrij snel. Opklaringen en wolkenvelden wisselen elkaar af. Vooral in het westen van het land kunnen er nog soms felle buien vallen, plaatselijk met een donderslag, elders is het droger. De maxima liggen tussen 17 graden in de Hoge Venen en 22 graden in de Kempen. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten. Aan zee ontstaat er in de namiddag een zeebries uit het noordwesten.

Vrijdag zijn er brede opklaringen in de voormiddag. Nadien wordt het wisselend bewolkt met kans op buien. De kans is groter ten zuiden van Samber en Maas, daar kunnen de buien lokaal onweerachtig worden. De maxima liggen tussen 16 en 21 graden bij een matige westenwind.

Weermodellen hinten nadien op een gevoelige weersverandering en een stijging van de temperatuur. “Diverse weermodellen waaronder de Amerikaanse en Europese weercomputer berekenen na het weekend opnieuw tropische temperaturen tot 30°C en meer. Mogelijk dat dat opnieuw gepaard zal gaan met onweersbuien, maar dan moeten we nog bevestigen”, meldt NoodweerBenelux nog.

