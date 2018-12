LIVE. “Campagne N-VA onaanvaardbaar”, zegt premier Michel. "Ik ga naar parlement voor meerderheid over Marrakesh” ADN HR

04 december 2018

15u42 46 De crisis rond het VN-migratiepact is compleet. Terwijl premier Charles Michel blijft proberen een compromis te bereiken, houdt N-VA het been stijf. Een controversiële campagne van de N-VA lijkt daarbovenop de val van de regering in te luiden. Zijn dit de laatste uren van Michel I? Volg het hier op de voet.

- De Belgische regering verkeert in een crisis over het VN-migratiepact

- Gisteren was er crisisoverleg, maar dat bracht geen oplossing

- De bijeenkomst van het kernkabinet vanmiddag was bedoeld om uit de impasse te komen

- Premier Charles Michel heeft het kernkabinet uitgesteld en voert nu gesprekken met zijn vicepremiers onder vier ogen

- Uitstel van het kernkabinet volgde op een omstreden campagne die N-VA lanceerde

- N-VA heeft de campagne van haar Facebookpagina en website gehaald, maar Vlaams Belang heeft die intussen volledig overgenomen