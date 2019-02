Live betting: superverslavend, maar straks toch toegelaten lva

26 februari 2019

Bron: Belga 0 Online sportweddenschappen die lopen terwijl een wedstrijd bezig is: er zijn veel risico's aan verbonden. Want dat "live betting" zou niet alleen aanzetten tot matchfixing, het is ook extreem verslavend. En toch keurt de Kamercommissie Justitie woensdag een wet goed om het wettelijk te verankeren, berichten De Standaard, Het Nieuwsblad, de Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg dinsdag.

In zijn hervorming van de wetgeving rond kansspelen wil minister van Justitie Koen Geens (CD&V) matchfixing aanpakken. De meerderheidspartijen hebben daarom in de commissie Justitie een voorstel ingediend waarin ze de Kansspelcommissie de macht geven om weddenschappen op "fraudegevoelige" wedstrijden te verbieden.

Maar om live betting te kunnen controleren, moet het wel eerst wettelijk worden erkend. Want het mag dan wel massaal plaatsvinden, eigenlijk is die vorm van kansspelen nu niet expliciet toegelaten. Daarom staat in hetzelfde voorstel dat de wetswijziging "het mogelijk maakt om weddenschappen aan te gaan tijdens evenementen, het zogenaamde live betting".

Groen-Kamerlid Stefaan Van Hecke noemt die hervorming "net een versoepeling in plaats van een verstrenging". Hij vermoedt dat de regering gezwicht is voor de goklobby. Van Hecke pleit voor een totaalverbod op live betting.