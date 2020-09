LIVE. “Bemoedigende signalen rond algemene besmettingscijfers”- Toenames bij 70-plussers wel beduidend hoger dan nationaal gemiddelde ADN

28 september 2020

10u12 2 Het aantal nieuwe coronabesmettingen in ons land blijft stijgen, maar de stijging is wel vertraagd. Hoe komt dat, zonder dat er nieuwe algemene maatregelen zijn doorgevoerd om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan? “Ondanks de Veiligheidsraad hebben mensen de signalen door” , klinkt het bij b iostatisticus Geert Molenberghs. Viroloog Steven Van Gucht vreest intussen dat de strengere regels specifiek voor Brussel niet zullen voldoen. “Alles staat of valt met de manier waarop je ze communiceert naar álle gemeenschappen”, zegt hij.

Volg alle ontwikkelingen rond het coronavirus in binnen- en buitenland in dit liveblog. Om 11 uur is er opnieuw de persconferentie van het Crisiscentrum over de huidige toestand in België.



