LIVE. “België naar wereldtop aantal nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners” - Griepmiddel werkt tegen coronavirus bij hamsters - 150.000 coronadoden in Brazilië

11 oktober 2020

Bron: ANP, Belga, Reuters

Sinds vrijdag zijn de verstrengde maatregelen om de opmars van het coronavirus in te dijken van kracht. Naast de algemene regels, wordt het aantal nauwe contacten beperkt tot drie per maand buiten het eigen gezin. De cafés in het hele land moeten om 23 uur dicht. Ondertussen blijven de cijfers maar stijgen. Lees in dit liveblog de laatste ontwikkelingen over het coronavirus.