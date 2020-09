LIVE. België kleurt weer donkerder op Europese coronakaart - Aantal besmettingen in Brussel boven kritieke grens WHO

Coronavirus

Het aantal bevestigde besmettingen met het coronavirus stijgt verder in ons land, terwijl we nog ver zitten van groepsimmuniteit. Daarvoor moet minstens de helft van de bevolking antistoffen hebben. Onderzoek van de bloeddonoren toont echter aan dat nog maar 5 tot 8 procent antistoffen heeft, zo maakte het Nationaal Crisiscentrum bekend op een persconferentie. Volg de ontwikkelingen rond Covid-19 in dit liveblog.