LIVE. Bekijk gesprek met Bart De Wever in studio VTM NIEUWS

Redactie

08 maart 2020

13u00

Bron: VTM NIEUWS

0

Bart De Wever is te gast in de studio van VTM NIEUWS voor een gesprek, onder meer over de formatie en het coronavirus in ons land. Bekijk het hier of op VTM.