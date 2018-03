LIVE: Avondspits nog niet helemaal voorbij, Brussels Airport schrapt 130 vluchten MVDB HA FT IVI

02 maart 2018

14u34 2 p de Vlaamse snelwegen is de maximumsnelheid verlaagd naar 70 of 90 km/u. Brussels Airport heeft 130 vluchten geschrapt. Een neerslagzone trekt momenteel over ons land met aanvriezende regen en sneeuw. Het KMI waarschuwt voor code oranje op de weg. Er gebeurden al verschillende slippartijen, vooral in West-Vlaanderen. De avondspits verloopt enorm moeizaam, zeker in en rond Brussel. Het is meteen de drukste avondspits dit jaar. O

Een winterse neerslagzone trok deze ochtend al vanaf de Franse grens over ons land. Er viel vooral aanvriezende regen in het zuiden van West-Vlaanderen en in het zuiden van de provincies Luxemburg en Namen. Ook in Henegouwen, het zuiden van Waals-Brabant en in Luik is er regen en ijzel, zoals gisteren voorspeld. Later op de dag kwam er een nieuwe neerslagzone ons land via het zuiden: daarbij vooral sneeuw.

Het KMI waarschuwt met code oranje voor gladde wegen én voetpaden. Gisteren nog werd code geel afgekondigd, maar de weerdienst heeft die waarschuwing deze ochtend bijgesteld. "De storingen zijn heviger dan verwacht", zei VTM-weerman Frank Dubocage daarover. "Het is een moeilijke voorspelling, maar een logische beslissing van het KMI." Er valt immers erg koude regen op een wegdek met vriestemperaturen. "En dat is voldoende om gevaarlijke toestanden te krijgen op de weg", klinkt het ook bij weerman Frank Deboosere.

Waakzaamheid is geboden in het hele land, naar aanleiding van ijzel, maar vooral op bruggen en viaducten. Doordat deze geen vaste ondergrond hebben en de lucht eronder kan circuleren vriezen ze nog sneller aan dan gewone wegen. Wees extreem voorzichtig als je hier over moet. AWV(@ wegenenverkeer) link

En dat is vooral in West-Vlaanderen merkbaar, met heel wat slippartijen en ongevallen. Het Vlaams Verkeerscentrum heeft daarom op vraag van de politie de maximumsnelheid op de Vlaamse snelwegen verlaagd: naar 70 km/u in Antwerpen en Oost-Vlaanderen, naar 90 km/u in Vlaams-Brabant. In West-Vlaanderen is er een snelheidsbeperking tot 70 km/u op de A11 tussen Brugge en Knokke.

Het Verkeerscentrum raadt weggebruikers aan om extra voorzichtig te zijn, voldoende afstand te houden en rekening te houden met langere verplaatsingstijden.

Ook het Agentschap Wegen en Verkeer waarschuwt voor gevaarlijke toestanden op de weg. Door de aanvriezende regen kan het zout dat preventief gestrooid werd, snel wegspoelen. Wie de baan op moet, krijgt de raad om voor het vertrek de website van het Vlaams Verkeerscentrum te raadplegen. Het Agentschap strooide afgelopen nacht 600 ton preventief zout, en blijft ook de rest van de avond de toestand op de weg opvolgen, klinkt het. Waar en wanneer het nodig is, zal nog extra worden gestrooid. Ook komende nacht gaat het weer vriezen, en dus blijft het ook morgenvroeg opletten.

We zorgden dat heel Vlaanderen afgelopen nacht een preventieve laag strooizout kreeg. Voor de ochtendspits verwachten we weinig kans op gladde wegen. De rest van de dag volgen we de toestand op de voet op. We blijven paraat staan om verder uit te rijden. AWV(@ wegenenverkeer) link