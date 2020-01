LIVE. Arts die euthanasie uitvoerde op Tine Nys veroordeeld voor aanranding minderjarige en meerderjarige patiënten CEMG SPS

24 januari 2020

09u24 8

Op het euthanasieproces in Gent keert het college van gerechtsdeskundigen vandaag terug op de getuigenstoel. Onder meer Wim Distelmans, covoorzitter van de Euthanasiecommissie, moet opnieuw opdraven. Gisteren boog een batterij experts en technische raadgevers zich over het ziektebeeld van Tine Nys, en zoals wel vaker waren ze het niet met elkaar eens. Volg de zesde procesdag hieronder in onze liveblog. Op dit moment zit Didier, hoofdinspecteur van politiezone Sint-Niklaas, in de getuigenstoel. Hij deed een moraliteitsonderzoek naar Joris V.H., arts die de euthanasie op Tine Nys uitvoerde.

