LIVE. Antwerpen in teken van Ten Miles vandaag: marathonlopers komen binnen, ook Bart De Wever aangekomen

22 april 2018

09u23

Bron: Eigen berichtgeving, Belga, VTM NIEUWS 29 Vandaag vinden in Antwerpen de marathon en de 'Ten Miles' plaats. In totaal worden meer dan 35.000 deelnemers verwacht en nog eens een veelvoud aan supporters. Volg de gebeurtenissen hier op de voet.

Dit artikel wordt voortdurend bijgewerkt.

De marathon ging vanochtend om 9 uur al van start en telde in totaal ongeveer 3.000 deelnemers. Daarmee is de loopwedstrijd in Antwerpen de grootste marathon van het land. Een van de deelnemers vandaag was opnieuw burgemeester Bart De Wever (N-VA), die vorig jaar in eigen stad zijn eerste marathon afwerkte in 4 uur en 13 minuten.

De Wever wilde dit keer onder de 4 uur duiken en zei vooraf dat het "er net boven of er net onder zou zijn." Het werd er boven, want met 4 uur en 21 minuten kon de N-VA-partijvoorzitter zijn doel niet verwezenlijken. Tot halfweg zat hij op schema, maar nadien ging het licht uit, aldus de burgemeester zelf. Eerder was Ezekiel Kiprop Koech binnengekomen als winnaar van de Antwerp Marathon.

Aankomst van @Bart_DeWever in 4 uur 21 minuten en 31 seconden. Tot halfweg zat hij op schema voor een tijd onder de 4 uur, maar toen ging het licht uit, aldus de burgemeester. Maar het is en blijft uiteraard een knalprestatie hoedanook. Proficiat! #AGAntwerpMarathon pic.twitter.com/k070dfdqyL Antwerp 10 Miles(@ Antwerp10Miles) link

Ondanks bijkomende maatregelen tegen de warmte (zie verder in dit artikel), was het voor verschillende deelnemers toch zwoegen. Hannelore Vens, die met haar begeleider een wereldrecord wou neerzetten, moest iets voor halfweg haar race staken doordat haar begeleider Yves Dedapper onwel was geworden.

Ten Miles

In de namiddag staat naast de Short Run (5 km) en de Kids Run (1,4 km) het klassieke nummer van het evenement op het programma: de Ten Miles, ofwel 16 kilometer doorheen Antwerpen. Daarbij starten de deelnemers in drie waves, om 14.30 uur, 15 uur en 15.30 uur. In totaal worden meer dan 35.000 lopers verwacht voor de verschillende nummers.

Slachtoffer 22 maart

Eén van de deelnemers is Sebastian Bellin, een slachtoffer van de aanslagen op 22 maart 2016. Het is vandaag de eerste keer dat hij weer meedoet aan een loopwedstrijd. "Ik ben erg emotioneel", zegt Bellin aan VTM NIEUWS. "Ik heb nooit gedacht dat ik dit zou doen. Ik geloofde er altijd wel in. Maar geloven is één ding, het doen is iets anders." De Belgisch-Braziliaanse basketbalspeler raakte zwaargewond aan de benen bij de terreuraanslag in Brussels Airport twee jaar geleden. "De bom blies een deel aan de achterkant van mijn been weg. Als dat been die tien mijl kan lopen, dan kan ik zelf ook het leven aan."

Mobiliteit

Naast de deelnemers zullen ook tienduizenden supporters doorheen de stad langs het parcours postvatten. De stad Antwerpen roept iedereen vandaag dan ook op om met het openbaar vervoer of de fiets naar de stad te komen. Om van rechter- naar linkeroever te gaan worden ook gratis veerboten ingezet. Net als gratis autoparkings aan de rand van de stad, waar bestuurders hun wagen kunnen achterlaten om pendelbussen en -trams te nemen.

(Lees verder onder de tweet)

De eerste verkeersmaatregelen zijn genomen.#N49 De Waaslandtunnel is nu in beide richtingen gesloten.#Antwerp10Miles Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link

De Lijn schakelt vandaag 44 trams in, in plaats van 26 trams op een normale zondag. "Dat betekent dat er één tram om de twee minuten door de Scheldetunnel zal rijden", laat De Lijn Antwerpen weten.

Wie toch met de auto in de buurt van Antwerpen komt, houdt maar beter rekening met verkeershinder, zoals gesloten tunnels. Zo is de Kennedytunnel volledig afgesloten tussen 12u30 en 18 uur, de Waaslandtunnel van 8 uur tot 19u30, de Jan de Vostunnel stadinwaarts van 11u30u tot 18u30 en de Bolivartunnel stadinwaarts van 12 uur tot 18u15.

Extra water

Tegen de avond kunnen er onweersbuien vallen, maar overdag voorspelt het KMI in Antwerpen nog maxima tot 26 graden. De organisatie van de Ten Miles vroeg daarom gisteren al alle deelnemers om maatregelen te treffen, om oververhitting te voorkomen.

“Sowieso raden we alle lopers aan om een petje te dragen”, zegt Greg Broekmans van de organisatie van de Ten Miles. “Aan de infotent en achter de startlijn zullen we zonnecrème voorzien, voor lopers die dat vergeten zijn. We zorgen ook voor extra waterkranen aan de start om je eigen drinkbussen te vullen."