LIVE. Antwerpen in teken van Ten Miles vandaag, marathon aan de gang rvl

22 april 2018

09u23

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 0 Vandaag vinden in Antwerpen de marathon en de 'Ten Miles' plaats. in totaal worden meer dan 35.000 deelnemers verwacht en nog eens een veelvoud aan supporters. Volg de gebeurtenissen hier op de voet.

Dit artikel wordt voortdurend bijgewerkt.

De marathon is vanochtend om 9 uur al van start gegaan en telt in totaal ongeveer 3.000 deelnemers. Daarmee is de loopwedstrijd in Antwerpen de grootste marathon van het land. Een van de deelnemers vandaag is opnieuw burgemeester Bart De Wever (N-VA), die vorig jaar in eigen stad zijn eerste marathon afwerkte in 4 uur en 13 minuten.

In de namiddag staat naast de Short Run (5 km) en de Kids Run (1,4 km) het klassieke nummer van het evenement op het programma: de Ten Miles, ofwel 16 kilometer doorheen Antwerpen. Daarbij starten de deelnemers in drie waves, om 14u30, 15 uur en 15u30. In totaal worden er meer dan 35.000 lopers verwacht voor de verschillende nummers

Mobiliteit

Naast de deelnemers zullen ook tienduizenden supporters doorheen de stad langs het parcours postvatten. De stad Antwerpen roept iedereen vandaag dan ook op om met het openbaar vervoer of de fiets naar de stad te komen. Om van rechter- naar linkeroever te gaan worden ook gratis veerboten ingezet. Net als gratis autoparkings aan de rand van de stad, waar bestuurders hun wagen kunnen achterlaten om pendelbussen en -trams te nemen.

De Lijn schakelt vandaag 44 trams in, in plaats van 26 trams op een normale zondag. "Dat betekent dat er één tram om de twee minuten door de Scheldetunnel zal rijden", laat De Lijn Antwerpen weten.

Extra water

Tegen de avond kunnen er onweersbuien vallen, maar overdag voorspelt het KMI in Antwerpen nog maxima tot 26 graden. De organisatie van de Ten Miles vroeg daarom gisteren al alle deelnemers om maatregelen te treffen, om oververhitting te voorkomen.

“Sowieso raden we alle lopers aan om een petje te dragen”, zegt Greg Broekmans van de organisatie van de Ten Miles. “Aan de infotent en achter de startlijn zullen we zonnecrème voorzien, voor lopers die dat vergeten zijn. We zorgen ook voor extra waterkranen aan de start om je eigen drinkbussen te vullen."