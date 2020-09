LIVE. Alexander De Croo (Open Vld) nieuwe premier, andere portefeuilles nog niet verdeeld - Regering-De Croo legt morgen om 10 uur de eed af

TT

30 september 2020

10u00

74

De zeven partijen die een nieuwe federale regering willen vormen hebben zowel een inhoudelijk akkoord gesloten als een overeenkomst gevonden over wie premier wordt. Alexander De Croo (Open Vld) wordt de nieuwe eerste minister. Om 10 uur trekken hij en coformateur Paul Magnette (PS) naar de koning. Later vandaag worden de andere bevoegdheden verdeeld. Straks volgen dan de ledencongressen, morgen legt de regering-De Croo I de eed af. Volg hier alles in onze liveblog.