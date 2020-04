LIVE. Al meer dan 6000 doden in New York, laagste aantal slachtoffers in Italië in drie weken kv hla hr

12 april 2020

04u51

Bron: Belga, ANP, Reuters 178 • De voorbije 24 uur werden in ons land 268 nieuwe overlijdens gerapporteerd. Het goede nieuws is dat het aantal nieuwe ziekenhuisopnames stabiliseert.

• Volgens Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) zit een versoepeling van de maatregelen er nog niet in. Hij benadrukte ook dat er geen ‘coronabelasting’ zal komen.

• Viroloog Marc Van Ranst waarschuwt voor een te lakse houding: “Een Wuhan-style lockdown komt dichterbij door wangedrag”

• De Franse president Emmanuel Macron wil volgens Franse media morgen nog strengere maatregelen opleggen voor de bestrijding van het nieuwe coronavirus.

Er gelden sinds 18 maart strengere maatregelen in ons land tegen de verspreiding van het coronavirus. Deze regels zijn verlengd tot en met zeker 19 april. Alle noodzakelijke info over Covid-19 vindt u in ons dossier.



