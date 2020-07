LIVE. Aantal coronadoden in Brazilië boven 80.000 - Van Ranst: “Nog een kleine week om het tij te keren” - Burgemeester: “Te veel volk in Brugse cafés”

IB HAA TTR RL

20 juli 2020

10u30

Bron: Reuters, ANP, Belga, VTM Nieuws

68