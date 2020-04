LIVE. 303 nieuwe overlijdens - 310 nieuwe opnames in ziekenhuizen en daarmee zet daling afgelopen dagen zich verder

• Er zijn de afgelopen 24 uur 303 nieuwe doden door het coronavirus gerapporteerd in België, wat het totaal op 3.903 brengt. Positief is wel dat er voor de derde dag op rij minder opnames zijn in de ziekenhuizen. We moeten daarbij wel opletten voor het weekend-effect, waardoor de rapportering mogelijk nog niet volledig is.• Volgens Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) zit een versoepeling van de maatregelen er nog niet in. Hij benadrukte ook dat er geen ‘coronabelasting’ zal komen.• Epidemioloog Pierre Van Damme waarschuwt voor een te lakse houding: “We spelen met vuur”• In de VS werden de voorbije 24 uur 1514 overlijdens gerapporteerd. Dat is een lichte daling ten op zichte van zaterdag.