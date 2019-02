LIVE. 10.000 betogers op klimaatmars in Leuven: “Niet polariseren, maar samenwerken”, zegt burgemeester Ridouani Theo Francken (N-VA) uit kritiek op burgemeesters die protest steunen HA HR Daimy Van den Eede

07 februari 2019

13u08

Bron: Belga, eigen berichtgeving, VTM NIEUWS 29 Het is donderdag, en dus wordt er opnieuw gespijbeld voor het klimaat. Het zwaartepunt ligt ditmaal in Leuven. Daar zijn vanmiddag al 10.000 mensen geteld. Ook in andere Belgische steden zijn er optochten. Theo Francken (N-VA) heeft zware kritiek op burgemeesters die de protesten steunen. De Leuvense burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) roept op om niet te polariseren rond het klimaat, maar om samen te werken.

Francken uitte op Twitter zijn ongenoegen over burgemeesters die vandaag ‘hun’ klimaatspijbelkinderen steunen en in mei op een verkiezingslijst zullen staan. “Schaam u diep”, zegt Francken.

Aan alle burgemeesters die vandaag ‘hun’ klimaatspijbelkinderen toespreken en in mei op een lijst staan, schaam u. Diep. Theo Francken(@ FranckenTheo) link

LEUVEN

Anuna De Wever en Kyra Gantois, de boegbeelden van de klimaatspijbelaars of bosbrossers, trekken vandaag naar Leuven. Op het Ladeuzeplein telde de politie vanmiddag al 10.000 betogers.

Vanuit scholen in Heverlee zouden nog 2.000 à 3.000 scholieren onderweg zijn naar het centrum van de stad. Alle secundaire scholen in Leuven steunen de betoging. De jongeren die voor het podium verzameld staan zingen onder meer het nummer “Iedereen is van de wereld” van The Scene.

Er is zeer veel volk op de #klimaatmars #Leuven. Het verwachte aantal van 10.000 deelnemers op het Mgr. Ladeuzeplein is vlot overschreden.

Er zijn op dit moment nog enkele speeches waarna de mars zich op gang trekt. pic.twitter.com/pXXh5PCNm1 Politie Leuven(@ PolitieLeuven) link

“Niet polariseren, maar samenwerken”

“We moeten niet polariseren rond klimaat, maar vooral samenwerken”, zegt Leuvens burgemeester Mohamed Ridouani. Volgens Ridouani staat Leuven symbool voor maatschappelijk engagement. “Leerlingen en studenten komen hier op voor een belangrijk universeel thema. Daar kan je alleen maar blij en trots om zijn”, zegt hij. Volgens de burgemeester werkt Leuven zelf al jaren aan de problematiek.

“In het initiatief Leuven 2030 werkt de stad samen met inwoners, bedrijven, scholen en kennisinstellingen aan het verminderen van de CO2-uitstoot”, legt Ridouani uit. “Daar komen soms moeilijke beslissingen uit voort: denk aan het circulatieplan dat we hebben ingevoerd en de maatregelen rond hernieuwbare energie.”

Klimaatactiviste Anuna De Wever vond het ontslag van Joke Schauvliege als minister niet nodig. “Het was niet leuk om haar zo verdrietig te zien”, zegt ze bij de start van de betoging in Leuven. “Ik hoop dat het debat nu weer over het beleid kan gaan.”

De nieuwe betoging vindt in Leuven plaats omdat de organisatoren het hele land willen betrekken. “Voor sommigen is het moeilijk om elke week naar Brussel te komen. We gaan daarom het hele land rond”, legt ze uit. Volgende week trekken de jongeren terug naar Brussel, daarna is het nog “een groot vraagteken”.

Anuna De Wever is blij met wat de actie tot nu toe heeft opgeleverd. “Maar we zijn nog niet voldaan. Ik hoop dat er snel meer initiatief komt van de politici zelf. Bij sommigen is de boodschap nog niet aangekomen”, zegt ze.

Over Schauvliege zegt De Wever dat het ontslag niet de bedoeling was. “We proberen een positieve boodschap van samenwerking te geven. We zijn tegen groepen die online bashen. Maar we vonden het ook niet ok dat ze gelogen heeft.”

BRUSSEL

Ook in Brussel is tussen 10.30 uur en 13.30 uur een nieuwe klimaatmars. Net als vorige week start die aan Brussel-Noord en trekt die door de hoofdstad naar Brussel-Zuid. Omstreeks 11.30 uur meldt de Brusselse politie dat er 5.000 deelnemers geteld zijn, een mengelmoes van Brusselse, Vlaamse en Waalse scholieren en vooral studenten.

“We kregen de vraag van een aantal studenten die klaar waren met de examens om ook te betogen”, zegt Laura Cools, studentenvertegenwoordiger binnen Youth for Climate. “In Leuven en in de andere centrumsteden wordt het vooral vanuit de middelbare scholen georganiseerd. Daarom sluiten we met de studenten aan bij deze betoging in Brussel.”

De beweging van de klimaatjongeren verspreidt zich intussen over het hele land. “Het is onvermijdbaar dat het protest zich versnippert. Het is makkelijker mobiliseren in eigen stad, maar we blijven focussen op hoogtepunten zoals volgende week 14 februari wanneer we alle studenten en scholieren opnieuw in Brussel willen verzamelen en 15 maart met onze wereldwijde staking”, aldus Cools.

KORTRIJK

In Kortrijk zijn vanmorgen van ongeveer 1.000 klimaatspijbelaars de stad ingetrokken voor een betoging. Ze eisen een beter klimaatbeleid van de politici en vragen meer inspanningen van de bedrijven.

Om 9 uur verzamelden de leerlingen van de scholengroepen Rhizo en het Guldensporencollege. Ook heel wat kleutertjes kwamen met de hele klas opdagen, en zorgden voor veel kleur in een betoging waar uiteindelijk ongeveer 1.000 klimaatspijbelaars aan hebben deelgenomen.

Met zelfgemaakte slogans en borden trokken ze door de stad. Ze hielden even halt aan het stadhuis alvorens naar het Schouwburgplein te trekken waar initiatiefnemers Amber Roelstraete en Dorian Berintan de menigte toespraken. Ze wezen de politici en vooral de bedrijven op hun plichten, maar benadrukten dat iedereen een steentje kan bijdragen aan een oplossing voor de klimaatproblemen.

De initiatiefnemers willen ook in Kortrijk doorgaan tot ze gehoord en niet langer genegeerd worden. Rond half elf werd de massa ontbonden en trokken de leerlingen en studenten terug naar de klas.

ANTWERPEN

In Antwerpen zijn voor de vierde week op rij enkele honderden jongeren op straat gekomen voor een spijbelactie. De politie schatte het aantal betogers op 600, een evenaring van het hoogste aantal tot nu toe. Ze trokken opnieuw van het Operaplein door de binnenstad richting Groenplaats. Tijdens de toespraken blikten de initiatiefnemers ook terug op het ontslag van Joke Schauvliege als Vlaams minister. “Ons doel is niet dat ministers ontslag nemen, maar dat het beleid verandert”, klonk het onder meer.

Leedvermaak met Schauvliege was er dus niet, maar de jongeren wezen er wel op dat ze in hun ogen als minister te veel verkeerde uitspraken had gedaan. “Dit was een minister die zei dat bomen dienen om gekapt te worden, een minister die zich door ons protest gesterkt voelde in haar beleid en er een complot in zag toen we lieten weten dat dat onterecht was”, luidde de boodschap.

De jongeren verklaarden zelf ook inspanningen te willen leveren voor het klimaat. “Veel jongeren willen hun steentje bijdragen”, zegt Warre Germis, een van de Antwerpse initiatiefnemers. “Ze willen gerust minder het vliegtuig nemen, maar de trein is duurder. Ze willen minder vlees eten, maar vegetarisch is duurder. Het is voor veel mensen gewoon niet haalbaar of betaalbaar momenteel. Bovendien, zelfs als we als individuen dat allemaal zouden doen, gaan we nog altijd niet onder de anderhalve graad opwarming uitkomen deze eeuw. Er is dus meer nodig en dat moet van het beleid komen.”

Op Antwerps niveau krijgen de jongeren alvast inspraak in het stedelijke klimaatplan, waarvoor ze donderdag ook hun dank uitten. “Maar wij gaan niet alles veranderen, wij willen vooral de bal aan het rollen krijgen en de regeringen een ‘sjot’ onder hun gat geven”, klonk het.

LIMBURG

In Hasselt zullen jongeren om 14 uur verzamelen op de Grote Markt, waarna ze door de binnenstad naar het Kolonel Dusartplein trekken.

Basisschool De Beerring gaat in Beringen de straat op met een 450-tal leerkrachten en leerlingen.

WALLONIË

In Wallonië zijn er acties gepland in onder meer Luik, Bergen en Aarlen.

Het is de vijfde donderdag op rij dat spijbelende scholieren de straat optrekken om te betogen tegen het zwakke klimaatbeleid van de regering.

Bijzondere klimaatwet

De Grootouders voor het Klimaat vragen intussen in een open brief dat de “bijzondere klimaatwet” nog voor de verkiezingen wordt goedgekeurd. Het gaat om een wet die eind vorige week door een groep Belgische academici werd voorgesteld en onmiddellijk uitvoerbaar is. Gisteren raakten de verschillende Kamerfracties het al eens om aan de slag te gaan met het voorstel. Volgende week is er een hoorzitting gepland, waarna de bespreking kan beginnen.