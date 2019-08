Litouwse bende opgerold na honderden inbraken in auto's in Duitsland en België ESC

08 augustus 2019

16u59

Met honderden auto-inbraken zou een bende Litouwse dieven minstens 1,35 miljoen euro hebben buitgemaakt en voor miljoenen euro's aan schade hebben aangericht. Het spoor van de bende liep door de Duitse deelstaten Baden-Württemberg, Rijnland-Palts, Hessen, Beieren en ook door België.

Sinds december 2017 werden dertien verdachten opgepakt waarvan er al verschillende veroordeeld zijn, deelt het parket van Heilbronn en Mosbach mee. Andere processen lopen nog. De mannen hadden het vooral op navigatiesystemen en stuurwielen gemunt, met een voorliefde voor het merk BMW. Ze kwamen allemaal uit dezelfde Litouwse stad (Panevèžys).

Alleen al in de streek van Heilbronn werden in de tweede helft van 2017 meer dan honderd auto-inbraken geregistreerd. "Soms werd in één nacht in tien tot twaalf BMW's ingebroken", aldus het parket.

De Duitse politie kreeg de autokrakers voor het eerst in het vizier toen ze onder valse namen een vakantiewoning huurden in Vöhringen. Na een lang onderzoek werden in december 2017 acht Litouwers opgepakt.