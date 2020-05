Lippens enige kustburgemeester die het te druk vindt: “De mensen denken dat ze in verlof zijn” MDG

31 mei 2020

14u00

Bron: VTM NIEUWS 446 De drukte aan de kust tijdens het pinksterweekend valt ondanks het mooie weer goed mee. Dat blijkt uit een rondvraag bij verschillende kustburgemeesters en politiezones. Er komen merkelijk wat toeristen en tweedeverblijvers uit het binnenland, maar die houden zich overwegend aan de regels. Enkel Leopold Lippens, de burgemeester van Knokke-Heist, vindt dat te veel mensen zich in vakantiestemming wanen.



Het is momenteel verboden om te zonnebaden op het strand, waardoor het volk zich voornamelijk bevindt op de dijk en in winkelstraten. Het pinksterweekend is bij mooi weer doorgaans een topweekend aan de kust. Ondanks de coronamaatregelen werd ook dit jaar veel volk verwacht. Toch valt de drukte aan de kust voorlopig goed mee.

Lippens (CD&V) is de enige die toch zijn beklag doet. “We stellen vast dat de mensen zich niet houden aan de basisreglementen die zeggen ‘houd afstand, doe een mondmasker aan’, dat doen ze niet. Ze denken dat ze in verlof zijn en dat de lucht aan zee magnifiek is. Dat is spijtig, want corona bestaat en kan ongelooflijke gevolgen hebben.” De burgemeester hoopt dat de mensen zich de komende dagen verantwoordelijker gaan gedragen.

“Van massa kunnen we niet spreken”

In Oostende, waar doorgaans heel wat dagjestoeristen komen, bleef het tot nu toe vrij rustig volgens de politie. Ook in Blankenberge, waar dagtoeristen vaak naartoe trekken, blijft de grote massa uit. “Er is wat meer volk dan de afgelopen weken, maar van een massa kunnen we niet spreken. Mensen volgen duidelijk de regels en we hebben op nog geen enkel moment het centrum moeten afsluiten”, vertelt commissaris Philip Denoyette.

In De Panne zijn er heel wat Franse toeristen van over de grens. Ook zij houden zich goed aan de regels, volgens burgemeester Bram Degrieck.

“Goede voorbereiding op zomer”

Ondanks de uitspraken Lippens meldt de politie in zijn gemeente geen stijging in boetes of tussenkomsten. “Het is merkelijk drukker, maar de meerderheid houdt zich aan de regels”, klinkt het.

In Bredene is er vrij veel volk. “Het is moeilijk voor mijn diensten om alles te handhaven. Maar het is een zeer goede voorbereiding op de zomer. Na dit weekend zullen we alles evalueren en indien nodig aanpassen”, aldus burgemeester Steve Vandenberghe (sp.a).

Agenten kunnen moeilijk controleren of enkel tweedeverblijvers zich aan de kust bevinden. De grote focus ligt daarom op samenscholingen en de zogenaamde lockdownparty’s.

