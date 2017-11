Linter eist maatregelen van Weyts om vrachtverkeer uit dorpskernen te houden LVA

De gemeenteraad van Linter heeft gisteravond unaniem een motie goedgekeurd waarin Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) gevraagd wordt maatregelen te nemen om het vrachtverkeer uit de dorpskernen te houden. Het is vooral de invoering van de kilometerheffing voor vrachtwagens die geleid heeft tot een toename van het sluipverkeer op lokale wegen en dorpskernen. Vorige week uitten diverse burgemeesters reeds dezelfde kritiek.

De kilometerheffing voor vrachtwagens boven 3,5 ton geldt enkel op snelwegen en een aantal gewestwegen. Dat leidt tot sluipverkeer op wegen die niet onderhevig zijn aan deze heffing. Linter vraagt dat Weyts deze regeling herwerkt want het toenemend zwaar vervoer zorgt voor extra belasting van zijn secundaire wegen en dorpskernen, waar het een negatieve impact heeft op de leefbaarheid en verkeersveiligheid.

Nederlandse variant

Als alternatief voor de huidige kilometerheffing stelt Linter de Nederlandse variant voor waarbij de transporteur bij elke rit de route moet ingeven in een gps-systeem die automatisch de heffing berekent. Door dit systeem wordt niet meer langs sluipwegen en dorpskernen gereden want afwijken van de route levert een hoge boete op.

In reactie op uitspraken van Weyts dat er een zwaar investeringsprogramma voor wegen in de steigers staat, wijst Linter op het feit dat de budgetten voor de aanleg van fietspaden langs de gewestweg Geldenakenstraat in Linter geschrapt werden. "De zwakke weggebruik wordt hiermee weer eens aan zijn lot overgelaten", luidt het.

Photo News Vlaams minister Ben Weyts