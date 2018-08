Linkerwoofer rondt ondanks hitte opnieuw kaap van 18.000 bezoekers KVE

05 augustus 2018

06u14

Bron: Belga 0 Het Antwerpse festival Linkerwoofer heeft gisteren meer dan 10.000 bezoekers gelokt, waardoor er over de twee festivaldagen heen ruim 18.000 mensen langskwamen op deze veertiende editie - evenveel als vorig jaar.

Eens de hitte voorbij was, mochten Warhaus en Discobaar A Moeder voor een volle wei afsluiten op het hoofdpodium, terwijl de tent rond het tweede podium te klein bleek voor Faces On TV en Magnus.

De tweede festivaldag start bij Linkerwoofer traditioneel met een gezinsmiddag. Kapitein Winokio mocht de boel aftrappen voor zowat 2.500 toeschouwers. "Je merkt dat kinderen eigenlijk helemaal niet zoveel last hebben van de warmte, maar dat heel wat ouders toch - begrijpelijk - extra bezorgd zijn en dus liever wat later komen", zegt medeorganisator Stijn Doggen. "Maar uitstel was geen afstel, 's avonds is het publiek echt nog massaal binnengestroomd zodat we erg tevreden kunnen terugblikken op deze editie, met een evenaring van het topcijfer van vorig jaar."

Na een dus behoorlijk rustige middag met onder meer Jasper Erkens, Kraantje Pappie - zowat de enige buitenlander op de affiche - en The Calicos, die amper drie maanden na hun overwinning op Humo's Rock Rally al een onderhoudende set van 50 minuten in elkaar hadden gebokst, was de stilaan ondergaande zon het sein voor nog enkele duizenden extra bezoekers om naar de Scheldeboorden op Linkeroever af te zakken. Hoewel Linkerwoofer zonder voorverkoop werkt, leidde dat dankzij de bijna 400 vrijwilligers nooit tot al te lange wachtrijen.