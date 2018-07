Linkerrijstrook Kennedytunnel afgesloten door insijpelend water AV

27 juli 2018

17u50

Bron: BELGA 4 In de Kennedytunnel in Antwerpen is vrijdagnamiddag de linkerrijstrook richting Gent afgesloten door problemen met insijpelend water. Dat zegt het Agentschap Wegen en Verkeer. De Liefkenshoektunnel is tolvrij gemaakt richting Beveren.

Na een hevige stortbui gisterenavond was er wateroverlast in de Kennedytunnel. Door een lek in de afvoerleiding van de waterpompen moest deze ochtend de fietstunnel al afgesloten worden. In de namiddag kon de fietstunnel weer vrijgemaakt worden. In de voertuigtunnel waren in de loop van de dag nog geen problemen.

"Rond 16.30u kwamen er dan toch meldingen binnen van binnensijpelend water in de voertuigentunnel", zegt Jef Schoenmaekers van Agentschap Wegen en Verkeer. "Het zou kunnen dat dit een vertraagd effect is van het water van vanochtend, maar we onderzoeken nog wat de precieze oorzaak is." Even waren twee rijstroken versperd, maar dat is ondertussen al teruggebracht tot één. Brandweer en politie zijn ter plaatse om verder op te volgen wanneer de linkerrijstrook weer opengesteld kan worden.