Linden Cars ziet geen annuleringen na busongeval BM - MVDB

31 maart 2018

18u33

Bron: Eigen berichtgeving 0 Naar aanleiding van het zware busongeval in Duitsland zijn er tot op heden geen annuleringen voor soortgelijke reizen.

Zo vertrekt een Leuvense school vanavond nog op skireis met busmaatschappij Linden Cars uit Rotselaar. Vanaf de opstapplaats aan de Leuvense parking Bodart vertrekken ze naar Zwitserland. "Alles gaat door zoals gepland", klinkt het.

Bij het ongeval met de bus van Linden Cars in Beieren kwam afgelopen nacht de buschauffeur om het leven. Een zwaargewonde wordt vanavond nog geopereerd, alle andere inzittenden hebben het ziekenhuis inmiddels mogen verlaten. Enkele van hen zijn per taxi terug onderweg naar België. Het gaat om een minderheid van de passagiers. De meerderheid heeft ervoor gekozen om met een vervangbus door te reizen naar hun eindbestemming in Oostenrijk.