Limiet voor contactloos betalen zonder pincode vanaf vandaag verhoogd tot 50 euro

Belga

14 april 2020

12u58

De limiet om contactloos met je bankkaart te betalen zonder dat je je pincode moet invoeren, is opgetrokken tot 50 euro. De maatregel was vorige week aangekondigd en treedt vanaf vandaag dinsdag in voege, zo bevestigt de bankenfederatie Febelfin.