Limburgse ziekenhuizen zitten bijna aan maximumcapaciteit intensieve zorgen AW

04 april 2020

19u53

Bron: Belga 14 De twee grootste ziekenhuizen in Limburg hebben bijna hun maximumcapaciteit op intensieve zorgen bereikt. In het Jessa Ziekenhuis in Hasselt liggen zaterdag 40 coronapatiënten op intensieve zorgen, waar er 41 bedden ter beschikking zijn. In het Ziekenhuis Oost-Limburg zijn 36 op 41 intensieve bedden bezet. Het Genkse ziekenhuis ziet wel voor het eerst in lang het totale aantal patiënten dalen van 130 naar 126.

Het Jessa Ziekenhuis telt zaterdag 129 besmette patiënten op een totaal van 200 beschikbare bedden. Er zijn drie overlijdens te betreuren, wat het totaal in het ziekenhuis op 47 brengt. Daarnaast zijn 16 patiënten ontslagen uit het ziekenhuis, waar het totaal op 97 ligt.



In het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) zijn er 126 coronapatiënten opgenomen. Er is één extra overlijden, waardoor er nu in totaal 13 patiënten zijn overleden. Het Genkse ziekenhuis heeft 14 patiënten ontslagen. In totaal mochten zo al meer dan 80 patiënten het ziekenhuis verlaten.



De voorbije vier dagen zijn in totaal twintig coronapatiënten vanuit Limburgse ziekenhuizen naar een andere provincie gevoerd, om te voorkomen dat het te druk wordt op sommige afdelingen intensieve zorgen. Defensie heeft daarvoor ambulances ingezet. De patiënten werden naar ziekenhuizen in Vlaams-Brabant, Antwerpen en Oost-Vlaanderen gebracht.

Lees ook:

Zo zwaar is Limburg getroffen door corona: 13 pagina’s overlijdensberichten

Alken, het zwaarst getroffen dorp in zwaarst getroffen Limburg: “Hier gaat paniek van komen” (+)