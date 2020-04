Limburgse woonzorgcentra evacueren niet-besmette bewoners na uitbraak coronavirus Dirk Selis

08 april 2020

00u00 0 In twee woonzorgcentra in Sint-Truiden heeft het coronavirus hevig toegeslagen: 42 van de 202 bewoners van Villa Rosa en 't Meiland blijken besmet te zijn. In totaal vielen ook al twaalf doden. Zorgbedrijf Sint-Truiden heeft dan ook beslist om de mensen die niet besmet waren, te evacueren naar een andere vleugel.

"Zij zullen ook enkel verzorgd worden door personeel dat negatief getest heeft", zegt voorzitter Pascy Monette. Volgens hem voltrekt zich momenteel "een menselijk drama" in de woonzorgcentra. In totaal konden 66 testen gedaan worden, maar Monette hoopt "binnen afzienbare tijd" elke bewoner te kunnen testen. "De testresultaten gaven ons een beter zicht op de situatie. Zo konden we onze zorg beter organiseren en onze beschermingsmaterialen rationeler inzetten."

Villa Rosa en ’t Meiland hadden maandag negen en dinsdag drie dodelijke slachtoffers aan het coronavirus te betreuren. Zondag raakte bekend dat 35 bewoners van Villa Rosa en 7 bewoners van ’t Meiland positief testten. Daarbij zijn ook bewoners die geen symptomen hadden positief getest.