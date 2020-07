Limburgse welzijnssector krijgt injectie van 7,5 miljoen euro TT

03 juli 2020

06u45

Bron: Belga 0 Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) zet een "welzijnsturbo" van 7,5 miljoen euro op Limburg om de gevolgen van de coronacrisis in de provincie op te vangen. Dat meldt Het Belang van Limburg. Limburg wordt ook een proeftuin om een nieuwe zorgarchitectuur te implementeren.

Limburg was de zwaarst getroffen provincie van Vlaanderen in de coronacrisis, zegt Beke. "Nu is het tijd om de fall-out van de acute crisis op te vangen. Denk maar aan de gevolgen inzake mentaal welzijn of armoede."

In zijn Vlaams Actieplan Mentaal Welzijn heeft Beke 3,74 miljoen euro uitgetrokken voor Limburg. "Meer dan ooit moeten we aandacht besteden aan de acute noden op het terrein en de effecten op lange termijn die de lockdown zal hebben op mensen", aldus de minister. "Het mentale welzijn van de Limburger zal mee bepalend zijn voor de relance van deze provincie.”