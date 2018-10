Limburgse twintiger terroriseerde ouders en broer en verkrachtte mentaal gehandicapte vrouw kv

04 oktober 2018

16u53

Bron: Belga 2 De Hasseltse correctionele rechtbank heeft vandaag een 24-jarige man uit Hamont-Achel veroordeeld tot 23 maanden voorwaardelijke celstraf. De rechtbank verklaarde hem schuldig aan het terroriseren van zijn ouders en broer. Daarnaast verkrachtte hij een mentaal zwakke vrouw.

In 2015 en 2016 belaagde hij zijn vader en kregen de vader, moeder en broer klappen van beklaagde. Hij dook aan zijn ouderlijk huis op om een slaapplaats te vragen of om zich te douchen. Aan de woning vernielde hij ook een garagepoort, een deurbel en een venster.

Tussen 12 en 28 maart 2016 vergreep hij zich aan een vrouw die mentaal gehandicapt was door epilepsie. Hij sloot de deur van zijn kamer. De vrouw moest hem gehoorzamen. De man was wel degelijk op de hoogte van de kwetsbare toestand van het slachtoffer.

De man is voor vijf jaar uit zijn rechten ontzet. De twintiger beschikte nog over een blanco strafblad, zodat hij in aanmerking kwam voor uitstel van zijn celstraf. Om daarvan te genieten, moet hij in begeleiding gaan voor zijn seksueel grensoverschrijdend gedrag en een cursus omgaan met agressie volgen.