Limburgse tweelingzusjes Tess en Lily kunnen nu toch naar dezelfde school Toon Royackers Jolien Lelièvre

03 april 2018

12u03

Bron: eigen berichtgeving; VTM Nieuws 408 De tweelingzusjes Tess en Lily (2) uit Beringen mogen volgend jaar dan toch naar dezelfde school. Dat heeft schepen van onderwijs Thoms Vints (CD&V) van Beringen verzekerd. Vorige week kregen de ouders nochtans te horen dat hun kindjes volgend jaar naar twee aparte scholen moesten.

Tess mocht naar de wijkschool, terwijl haar tweelingzusje vier kilometer verderop naar een andere school moest. De ouders hadden hun dochtertjes via het digitaal aanmeldingssysteem ingeschreven. “Maar daarbij hebben ze kennelijk een kleine administratieve fout gemaakt,” zegt schepen Vints. “Op het invulblad voor de ene dochter had de moeder ingevuld dat ze geen diploma’s had, en op invulblad van de andere dochter wel. Dat maakt een verschil of een kind indicatorleerling is of niet. Door die verschillen was ook niet duidelijk dat het om een tweeling ging, want uiteraard gaan we geen tweelingzusjes uit elkaar halen.”

De schepen wil dan ook samen met de ouders naar een oplossing zoeken. “We gaan kijken in welke school de meisjes samen het best terecht kunnen.”

“Dit is een ramp, wij zijn ten einde raad", vertelde hun mama nog. Maar gelukkig is er nu een oplossing.