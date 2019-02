Limburgse sp.a kiest voor twee vrouwelijke lijsttrekkers ttr

10 februari 2019

22u20

Bron: belga 1 De Limburgse sp.a schuift twee vrouwen naar voren als lijsttrekkers voor de Vlaamse en federale verkiezingen van 26 mei. Meryame Kitir trekt de lijst voor de Kamer, terwijl Els Robeyns lijsttrekker voor het Vlaams parlement is.

Op het Limburgse sp.a-verkiezingscongres in de Hasseltse Corda Campus heeft de partij gisteren de lijsten voor de Vlaamse en federale verkiezingen van 26 mei voorgesteld. De Limburgse socialisten trekken met twee vrouwelijke lijsttrekkers naar de kiezer. Meryame Kitir, sp.a-fractieleidster in de Kamer en gemeenteraadslid in Genk, voert de federale lijst aan. Vlaams parlementslid en burgemeester van Wellen Els Robeyns trekt de Vlaamse lijst. "Socialisten zijn nodig. Op de dag dat bekend raakt dat het sociaal tarief voor elektriciteit met liefst 22 procent stijgt, ben ik tevreden om sterke lijsten voor te stellen om deze sociale afbraakpolitiek een halt toe te roepen", zegt provinciaal voorzitter Alain Yzermans.

Zekerheid

Kitir wordt op de Kamerlijst gevolgd door Lommelaar Kris Verduyckt en Maurice Webers, voormalig burgemeester van Beringen. Tony Coonen, kopman van De Voorzorg, is lijstduwer. Bert Moyaers, burgemeester van Herk-de-Stad, en Tine Jans uit Hasselt zijn de opvolgers. De Limburgse sp.a heeft momenteel twee zetels in de Kamer. "Wij willen mensen zekerheid bieden. Zekerheid op een goed pensioen, op betaalbare facturen en op een stijgende koopkracht. Onder meer door de verhoging van het minimumloon naar 14 euro per uur, de stijging van de laagste pensioenen en de btw-verlaging op elektriciteit naar 6 procent", stelt Kitir.

Betaalbare gezondheidszorg

Robeyns krijgt voormalig gedeputeerde Ludwig Vandenhove uit Sint-Truiden en Mustafa Aytar, schepen in Houthalen-Helchteren, achter zich op de Vlaamse lijst. Burgemeester van Gingelom Patrick Lismont duwt de lijst. Opvolgers zijn Loes Mispoulier van het ABVV en oud-gedeputeerde Jean-Paul Peuskens. De Limburgse socialisten behaalden in 2014 drie zetels in het Vlaams parlement. "Ook in de zorg verlangen mensen naar die zekerheid.

“Onze inzet is er een van betaalbare gezondheidszorg zonder supplementen. Met een echte terugbetaling van psychotherapie en een betere ondersteuning bij tandzorg, brillen en hoorapparaten. Voor iedereen", vertelt Robeyns.