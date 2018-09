Limburgse school verbiedt smartphones tijdens de les: "Er wordt meer gepraat en minder gepest" TDM

26 september 2018

In Houthalen-Helchteren, in Limburg, verbiedt een school alle smartphones in het eerste en tweede jaar middelbaar. Leerlingen mogen hun smartphones wel meenemen, maar zodra de lessen beginnen gaan ze in een genummerd bakje tot het einde van de schooldag. Een kentering, want veel scholen laten smartphones wel toe.