Limburgse provincieraad stemt voordracht Lode Vereeck als UHasselt-bestuurder weg, Vlaams Belang reageert woedend TT

16 september 2020

19u20

Bron: Belga 3 In de Limburgse provincieraad hebben alle partijen, op Vlaams Belang na, de voordracht van Lode Vereeck als bestuurder van de UHasselt weggestemd. Vereeck, met een verleden als parlementslid voor Open Vld en LDD, werd vorig jaar nog ontslagen door de UHasselt wegens ongepast gedrag. Volgens Vlaams Belang, dat ervoor koos om Vereeck als bestuurder voor te dragen, gaat het om een karaktermoord en een "ongezien en gevaarlijk precedent".

De UHasselt krijgt zes nieuwe bestuurders, die worden aangesteld op basis van de uitslag van de provincieraadsverkiezingen. Zo mag CD&V twee bestuurders aanduiden, terwijl N-VA, sp.a, Open Vld en Vlaams Belang elk één naam naar voren mogen schuiven. Zowel de meerderheidspartijen CD&V, N-VA en Open Vld als de oppositiepartijen sp.a en Groen hebben de voordracht van Vereeck vandaag echter weggestemd.

"De zelfverklaarde democratische partijen rammelen met de democratische spelregels", hekelt Vlaams parlementslid Chris Janssens (Vlaams Belang). "Elke partij heeft het recht om autonoom de kandidaat van haar keuze voor te dragen. De goedkeuring door de provincieraad is al jarenlang enkel maar een formaliteit. Dat men nu de voordracht van een bekwame kandidaat saboteert, is een karaktermoord onder druk van de UHasselt.”



Volgens Vlaams Belang maken de traditionele partijen zich schuldig aan vriendjespolitiek als het gaat over het afvaardigen van kandidaten. "Nepotisme staat boven bekwaamheid. De andere partijen dragen oude politieke krokodillen voor of partijleden met uitvoerende mandaten, zonder enige expertise ter zake. Geen enkele kandidaat beschikt over de kennis, kunde en universiteitservaring van een man als Lode Vereeck", zegt Janssens.

Vlaams Belang zal zich beraden over welke stappen het zal nemen om het mandaat in de raad van bestuur van de UHasselt alsnog in te vullen. "Deze sabotage krijgt zeker nog een staartje. De karaktermoord op een man met vele talenten is totaal onaanvaardbaar en brengt het imago van de Limburgse politieke en academische wereld behoorlijke imagoschade toe", besluit Janssens.