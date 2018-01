Limburgse politie moet meer flitsen LVA

23 januari 2018

Het parket van Limburg heeft aan alle politiezones gevraagd om meer te flitsen in zones 30. Tot nu toe werd daar in deze provincie amper gecontroleerd op snelheid omdat de nadruk op preventie lag. Dat schrijven Het Belang van Limburg, Het Nieuwsblad en De Standaard vandaag.

Van de 95.000 pv's die in 2016 in Vlaanderen werden uitgeschreven voor snelheidsovertredingen in een zone 30, waren er nauwelijks 1.000 afkomstig uit Limburg. En daarvan waren er dan nog eens 637 toe te schrijven aan het strikte beleid van één enkele politiezone.

"Preventie en zichtbare politiemensen aan de schoolpoorten helpen wel degelijk voor een stuk", zegt verkeersmagistrate Anja De Schutter in de kranten. "Maar op een bepaald moment moet je vaststellen dat deze aanpak niet heeft gewerkt."