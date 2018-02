Limburgse man ontsnapt aan de dood nadat hij in moeras valt MMM

19 februari 2018

19u34 12

Patrick Dejeneffe (55) uit Houthalen-Helchteren vertelt na hoe hij zondagavond in een moeras terecht kwam, en aan de dood ontsnapte. "Ik dacht mezelf te kunnen redden, maar zakte in een mum van tijd weg tot aan mijn borst. Ik kon mijn gsm uit mijn borstzak nemen en mijn dochter bellen. Ik hoorde enkel haar voicemail en dacht, nu is mijn leven voorbij." Lees morgen het hele verhaal in Het Laatste Nieuws.