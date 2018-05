Limburgse lynx is misschien een Canadese exoot, zegt expert: "Een ontsnapt exotisch dier?" ADN

23 mei 2018

14u12

Bron: Belga 3 Biologen plaatsen vraagtekens bij de waarneming van een lynx in Voeren, in november vorig jaar. Het dier, dat gefilmd werd door een politiepatrouille in het gehucht Veurs in Sint-Martens-Voeren, is erg klein en de beelden zijn onscherp. Maar het gaat naar alle waarschijnlijkheid wel degelijk om een lynx, zo klinkt het.

De beelden van de Limburgse lynx zijn intussen door 20 experts in binnen- en buitenland geanalyseerd. Het gaat zo goed als zeker om een lynx.

Nu gaan experts nog een stapje verder. "Analyses van de beelden door een Nederlandse collega geven aan dat het dier hooguit 70 centimeter lang was, wat wel erg klein is voor een lynx", zegt specialist Koen Van Den Berge van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek in Brussel.

"Er zijn wereldwijd vier soorten lynxen en daarvan is de Europese met voorsprong de grootste. Theoretisch bestaat de mogelijkheid dat het om een jong dier gaat. Maar dat klopt niet met de voorplantingsecologie van de soort: ze krijgen jongen in mei. Als de lynx van Voeren een jong dier is, dan moet ook de moeder daar heel dicht in de buurt rondlopen, samen met eventueel nog een ander jong. De kans dat er al écht gevestigde lynxen in de streek rondlopen, die jongen krijgen, is zeer onwaarschijnlijk. Er zijn, op deze ene waarneming na, geen recente waarnemingen na 2007."

Toch is Van Den Berge het eens met de analyse dat het gefilmde dier naar alle waarschijnlijkheid een lynx is. "Misschien", zo oppert hij, "gaat het hier om een Canadese lynx. Het formaat zou kunnen kloppen en de Canadese lynxen worden geregeld in gevangenschap gehouden. Misschien betreft het hier een ontsnapt exotisch dier."

Schuw

Waarnemingen van lynxen zijn op zich niet nieuw in het oosten van het land. Sedert de jaren '90 waren er verschillende betrouwbare waarnemingen op de Hoge Venen en in de Voerstreek. "De waarnemingen zijn uitgedoofd in de periode 2006-07", zegt Van Den Berge. "Door de heel lage dichtheid van hun populatie kunnen ze ook weer makkelijk verdwijnen. Maar lynxen - niet toevallig 'het spook van het bos' genoemd - zijn erg schuwe dieren, die heel moeilijk waar te nemen zijn. Het is dus mogelijk dat er nog enkele lynxen in de streek zijn overgebleven na 2007, die niemand heeft gezien."