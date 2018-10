Limburgse bende riskeert jaren celstraf en tienduizenden euro’s boete voor honderden drugstransporten over heel Europa sam

18 oktober 2018

18u18

Bron: belga 1 In de rechtbank van Tongeren vraagt het Openbaar Ministerie boetes tot 64.000 euro en dertig maanden tot dertien jaar celstraf voor elf leden van een internationale bende drugskoeriers.

De bendeleden verborgen de drugs in ruimtes in hun auto's en vervoerden telkens tussen de 8 en 20 kg aan cocaïne, heroïne en xtc naar onder meer Nederland, Frankrijk, Oostenrijk, Duitsland, Hongarije en Zwitserland. Hoeveel transporten en drugs de organisatie op anderhalf jaar heeft uitgevoerd, is niet duidelijk, maar het OM schat dat de bende meer dan 30 miljoen heeft verdiend aan de transporten. Voor ongeveer zeven miljoen van die winst werd de verbeurdverklaring gevraagd.

Verborgen ruimtes

Via de havens van Antwerpen en Rotterdam werden de drugs doorgesluisd naar woningen in Hasselt, As en Genk, waar de zo goed als pure heroïne werd versneden en verpakt. Van daaruit werden aan de lopende band transporten uitgevoerd naar diverse landen. De drugs werden vervoerd in auto's waarin ingenieus geïnstalleerde bergplaatsen waren aangebracht die enkel geopend konden worden door verschillende handelingen en een afstandbediening. De ruimtes waren ook bekleed met lood om detectie te blokkeren.

De bende deed een beroep op een vijftal koeriers die de drugs over heel Europa naar lokale dealers brachten. Afhankelijk van het type auto kon er zo tussen de 8 en de 22 kilo drugs vervoerd worden per rit. De vijf koeriers voerden elk tot 62 transporten uit totdat de bende in mei vorig jaar werd opgerold. De bende was toen al ruim anderhalf jaar bezig met de transporten.

Betrapt

Het ging een eerste keer mis nadat een Zwitserse vader aangifte was gaan doen bij de politie in zijn thuisland omdat zijn zonen klappen hadden gekregen bij een mislukte overdracht van drugs. De twee jongeren wilden niet betalen voor de drugs en kregen het aan de stok met de koerier. Die werd opgepakt en in zijn auto werd een grote hoeveelheid cocaïne aangetroffen.

Twee maanden later werd één van de koeriers betrapt in Oostenrijk met een grote hoeveelheid drugs in zijn auto. De Oostenrijkse politie vroeg de Belgische politie om de entourage van genoemde koerier in de gaten te houden. Al snel bleek dat hij deel uitmaakte van een bende die vanuit Hasselt, Genk en As opereerde. Op 4 mei 2017 verwachtte de bende een nieuwe levering heroïne in Antwerpen. In de dagen voor deze levering werden nog grote hoeveelheden drugs versneden in Hasselt en werd een transport geregeld naar Berlijn. De opbrengst van dat transport bedroeg 170.000 euro, wat moest dienen voor de aankoop van de heroïne in Antwerpen. Die aankoop werd door de politie onderschept op het moment dat enkele koeriers de heroïne wilden opbergen in de verborgen ruimtes in twee auto's. Daarop ging de politie over tot huiszoekingen in Hasselt, Antwerpen, As en Genk. Bij die huiszoekingen werden drugs, wapens, munitie en vijf auto's in beslag genomen.

Straffen

Voor de leider van de bende, een 56-jarige Turk uit Genk, vraagt de procureur een stevige gevangenisstraf van dertien jaar en een boete van 64.000 euro. Voor de nummer twee vroeg de procureur een gevangenisstraf van acht jaar en een boete van 40.000 euro. Voor de rest van de bende werden gevangenisstraffen van dertig maanden tot zeven jaar gevorderd en boetes van 8.000 tot 40.000 gevraagd, afhankelijk van het aantal bewezen transporten en hun rol in de organisatie.

Morgen komen de advocaten van de koeriers en de leidinggevende personen aan het woord.