Limburgse bakkerij verandert naam van 'negerkoppen' na klacht bij Unia SPS

31 januari 2018

08u51 1819 Een vrouw met Marokkaanse roots uit Tessenderlo heeft bij het Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia een klacht ingediend tegen een bakkerij die gebakjes verkoopt met de naam ‘negerkop’. De bakkerij heeft inmiddels beslist de naam te veranderen. "Klanten kunnen zelf suggesties indienen", klinkt het.

"Toen ik de taartjes kocht in de winkel, stonden er geen naamkaartjes bij", vertelt de vrouw aan Het Nieuwsblad. "Maar nadien zag ik op mijn rekening wel dat enkele van mijn gebakjes de naam 'negerkop' hadden. Dat dit anno 2018 nog kan. Enkele kleurlingen waarmee ik via mijn job in contact kom, waren er ook niet goed van." Dus besloot de vrouw klacht in te dienen bij Unia.

Bij bakkerij Vangrootloon zijn ze zich van geen kwaad bewust, maar toch hebben ze besloten de naam van het gebakje te veranderen. "Twee jaar geleden hebben we op onze Facebookpagina ook al eens een zware discussie gehad over de naam", vertelt Jan Massa, marketingverantwoordelijke van bakkerij Vangrootloon. "Dat ging heel ver, met bedreigingen zelfs, maar omdat er nooit klacht werd ingediend hebben we besloten de heisa stilletjes te laten overwaaien."

Traditie

De bakkerij bestaat dit jaar honderd jaar, en heeft verschillende vestigingen over het hele land. "Het gebakje heet al zeker negentig jaar zo. We hebben er nooit bij stilgestaan dat we er iemand mee zouden kwetsen", aldus Massa. "Voor ons is het gewoon een traditionele naam. Maar omdat we niemand willen kwetsen, hebben we besloten de naam te veranderen. Op onze Facebookpagina kunnen klanten zelf suggesties voor een nieuwe naam indienen. De tien beste inzendingen zullen bij ons uitgenodigd worden, waarna een winnaar zullen kiezen."

Of ze niet vrezen dat er nu ook negatieve reacties op de naamsverandering zullen komen? "We hebben op Facebook inderdaad al veel reacties gekregen van mensen die na de klacht juist pleiten voor het behoud van de naam 'negerkop'", zegt Massa, "maar we willen niemand voor de borst stoten. Het product blijft gewoon hetzelfde. En wie in onze winkels 'negerkoppen' blijft bestellen, zullen we zonder problemen verder helpen."

Het is niet de eerste keer dat er aanstoot wordt genomen aan de benaming van voedselbegrippen. In 2013 struikelde een Duitse vereniging van Sinti en Roma over de naam zigeunersaus. Die naam zou volgens hen racistisch zijn. In Nederland verdween in 2006 de naam ‘negerzoen’ na klachten van onder meer Surinaamse belangenclubs. De chocolade lekkernij ligt sindsdien onder de noemer ‘schuimzoen’ of ‘chocoladezoen’ in de schappen.