Limburgse 101-noodcentrale overweegt staking wegens personeelstekort IB

11 mei 2018

05u58

De Limburgse 101-centrale kampt met een dramatisch personeelstekort. "Er zijn 22 burgerpersoneelsleden toegewezen maar er zijn er slechts 11", zegt Jean-Pierre Claes van de politievakbond NSPV vandaag in Het Belang van Limburg. "Het NSPV overweegt een staking."

Bij de 101-centrale in Hasselt lopen alle oproepen uit de provincie voor de politie binnen. Dagelijks gaat het om gemiddeld 700 telefoons. De NSPV trekt nu aan de alarmbel: volgens de vakbond komt de veiligheid van de burgers in gevaar.

"Door een pensioengolf en ziektes zijn er nog maar elf personeelsleden. Politiemensen springen bij maar dat is niet hun kerntaak. Oproepen kunnen niet meer binnen de 10 seconden beantwoord worden. De wachttijden lopen op", aldus Claes.

"Druppel op de gloeiende plaat"

De oorzaak is volgens hem geld. "Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon heeft dertig nieuwe werkkrachten voor heel België beloofd. Maar dat is een druppel op een gloeiend hete plaat. Er zijn ons twee extra krachten beloofd, maar dat is pas voor de komende maanden en we hebben er in Limburg bovendien zeker tien nodig."

De vakbond overweegt een staking "om het personeelstekort voor eens en altijd op te lossen". Volgens het kabinet van Jambon (N-VA) gaat het om een knelpuntberoep en vindt men moeilijk kandidaten.